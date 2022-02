Le canal de Charleroi à Bruxelles. Une voie d'eau pour le charbon

Le déploiement des voies navigables en province de Hainaut et tout spécialement celui du canal de Charleroi à Bruxelles, est intimement lié à l'exploitation charbonnière. Prenant sa source au coeur du bassin industriel de Charleroi, il sillonne ensuite à travers les vallées du Piéton, de la Samme et de la Senne, pour finalement mélanger ses eaux à celles du canal de Willebroek à Bruxelles. Imaginé au XVIe siècle et creusé trois cents ans plus tard, il sera dès son ouverture à la navigation à l'origine d'un développement industriel et économique considérable jamais démenti. A la fois axe central et colonne vertébrale du réseau navigable belge, le canal de Charleroi à Bruxelles présente de multiples particularités. Il est de plus jalonné d'ouvrages d'art d'exception qui ont nécessité de la part de leurs concepteurs des moyens techniques exceptionnels et des solutions innovantes. Vous découvrirez dans ce livre empreint de nostalgie, ce qu'était le canal de Charleroi à Bruxelles au début du XXe siècle, sa navigation, ses bateaux, ses haleurs, ses chantiers navals et ses industries qui en ont fait leur principal axe de communication. Dans ce recueil d'images, les uns retrouveront un peu de leurs souvenirs et les autres découvriront un peu de leur patrimoine.