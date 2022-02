Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma. Leur guerre mondiale contre la démocratie et la santé publique

Les médias grand public financés par l'industrie pharmaceutique ont convaincu des millions d'Américains que le Dr Anthony Fauci est un héros. Or, il est tout sauf un héros. En tant que directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), le Dr Anthony Fauci distribue chaque année 6, 1 milliards de dollars d'argent public à la recherche scientifique, ce qui lui permet de dicter le sujet, le contenu et les résultats des études sur la santé humaine dans le monde entier. Fauci utilise la puissance financière dont il dispose pour exercer une influence extraordinaire sur les hôpitaux, sur les universités, sur la presse médicale et sur des milliers de médecins et scientifiques de premier plan - il a le pouvoir de ruiner ou d'accélérer leurs carrières, de les récompenser, et tient entre ses mains le destin des institutions au sein desquelles ils exercent.