Aux sources de la naturopathie. La sagesse antique au service de notre santé

La naturopathie se revendique de la médecine hippocratique, depuis ses fondateurs du XIXème siècle jusqu'à nos jours, où les praticiens de santé naturelle comme les centres de bien-être ne cessent de faire référence à Hippocrate. Mais qu'en est-il vraiment ? La naturopathie est-elle l'héritière de la pensée d'Hippocrate ? Quelle relation entretient-elle plus largement avec le monde gréco-latin ? Cet ouvrage explore, au-delà des maximes habituellement invoquées du "père de la médecine", la filiation entre la pratique des médecins hippocratiques et celle des naturopathes contemporains. Il met en lumière, en revenant aux textes antiques, de quelle manière la naturopathie s'inscrit dans une tradition qui remonte à la Grèce du Vème siècle avant J.-C.. Cette recherche est, au long du livre, menée successivement sur les quatre plans de l'être que le naturopathe considère dans son approche globale de la santé : le physique, l'énergétique, l'émotionnel, le spirituel. Il est alors question de régime alimentaire, d'exercice physique, d'hygiène respiratoire ou d'hydrologie, mais encore de magnétisme, de lieux sacrés, de géobiologie, et aussi de philosophie et de psychologie, d'éthique et de cosmologie. Loin de se limiter aux seules réflexions thérapeutiques du corpus hippocratique, l'ouvrage analyse au sein de quelle vision du monde et de l'existence s'enracine la naturopathie. Il en retrace la généalogie depuis la Grèce antique jusqu'aux praticiens modernes en passant par le vitalisme médical, la pensée rousseauiste et la sensibilité romantique. En redécouvrant le regard que les Anciens portaient sur la nature, le livre définit l'art du naturopathe. Celui-ci est d'abord un hygiéniste, fort des préceptes d'Hippocrate, dont la pratique repose sur la reconnaissance d'une Force Vitale, cette puissance immanente au corps qui permet l'auto-guérison et qui se souvient de la nature divine du paganisme. Héritier, à travers son art, des sagesses gréco-latines, le naturopathe rétablit la relation des Anciens au cosmos, où l'individu était une partie d'un grand Tout cohérent. Il retrouve par là non seulement la conception antique de la santé, mais aussi celle, qui lui est liée, du bonheur.