Gargouilles de Morne-Ecu

Au XIIème siècle, Aélis, éleveuse de gargouille, sort de la pauvreté en trahissant ses amies, les changeant en pierre et maudissant ainsi toute sa descendance. Au XXIème siècle, Camille, sa descendante, va ramener les gargouilles à la vie et tout faire, avec ses amis Luis et Elizabeth, pour briser la malédiction. XIIème siècle : à Morne-Ecu, la pauvreté tenaille la famille d'Aélis, éleveuse de gargouilles. Elle décide de faire un voeu à un puits maudit qui lui accorde la richesse au travers d'une malédiction : changer le vivant en pierre. XXIème siècle : Camille, descendante d'Aélis, et son ami Luis découvrent l'existence des gargouilles lorsque l'une d'entre elles revient à la vie au contact de la jeune fille.