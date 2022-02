Yémané prend un instant de silence pour repenser à son parcours depuis qu'il a quitté son pays. Juste un instant pour se souvenir, pour aimer, pour pleurer, pour espérer. Cette façon de nous placer avec lui dans la contemplation de son vécu et de ses ressentis offre un regard à hauteur d'humain sur l'immigration. Cet album est puissant, on est mis dans la peau de Yémané qui s'offre juste un instant de silence pour repenser à son parcours depuis qu'il a quitté son pays. Cette façon de nous placer avec lui dans la contemplation de son vécu et de ses ressentis offre un regard à hauteur d'humain sur l'immigration. Ce processus génère une forte empathie car le lecteur ne peut que se mettre à la place de Yémané pour voir les choses comme il les voit et comprendre son état émotionnel. Dans cet album il n'y a pas de leçon de morale, de dénonciation, de réprobation, il y a une invitation simple et puissante à se plonger dans un vécu pour comprendre avec d'autres yeux que les nôtres. Cet album est une merveilleuse porte d'entrée pour parler des migrants avec les enfants en partant d'une posture d'empathie et de compréhension du vécu de l'autre. Le texte générera sans aucun doute beaucoup de questionnements de la part des enfants. Les illustrations sont poétiques, légères et accompagnent à merveille le texte.