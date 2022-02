Difficile de dormir lorsque l'on est certain qu'il y a un monstre sous son lit... Cela semble tellement plus facile pour les grands : on dirait qu'ils n'ont jamais peur eux ! D'ailleurs, qu'est ce qui peut bien effrayer les adultes ? Difficile de dormir lorsque l'on est certain qu'il y a un monstre sous son lit... Cela semble tellement plus facile pour les grands : on dirait qu'ils n'ont jamais peur eux ! D'ailleurs, qu'est ce qui peut bien effrayer les adultes ? Une histoire où chaque crainte trouve sa solution et où les petits pourraient bien avoir raison : les grands ne se méfient pas assez de ce qui devrait vraiment leur faire peur !