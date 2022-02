Un pays convoité. Jean-Baptiste Nothomb (1805-1881) et la construction de la Belgique

Objet de convoitises tout au long du XIXe siècle, la Belgique à peine séparée de la Hollande en 1830 est aussitôt revendiquée par Talleyrand qui veut la démembrer, voire l'annexer à la France. Un jeune homme de 25 ans d'origine luxembourgeoise, sans expérience diplomatique, Jean-Baptiste Nothomb, va convaincre les grandes puissances européennes de garantir l'indépendance belge et d'en consacrer la neutralité. Le "diable boiteux" échouera dans sa tentative. Nothomb assure de la réussite du projet le prince Léopold de Saxe-Cobourg qui deviendra roi des Belges et fera du jeune ambitieux un de ses proches hommes de confiance. Co-auteur de la constitution belge, la plus libérale d'Europe, Nothomb devient à 35 ans Premier ministre du royaume de Belgique puis ambassadeur à Berlin pendant 37 ans. Il n'aura de cesse de dresser des obstacles à la volonté affirmée de Napoléon III d'annexer la Belgique ainsi que le Luxembourg. Et il réussira à faire garantir par les puissances la neutralité belge pendant la guerre de 1870. "Un pays convoité" , c'est l'histoire méconnue d'un pays en construction et de l'un de ses "inventeurs" , Jean-Baptiste, Baron Nothomb.