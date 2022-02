Luc Lire Dire. D'un texte à l'autre, pour penser, pour prier, pour désirer

Vingt passages évangéliques sont proposés dans leur traduction liturgique officielle. En regard de chacun d'eux, sont disposées deux pages de "reprise" du texte. Elles sont le fruit d'une lecture. Celle-ci repose sur une analyse mais sans s'y arrêter. Car il s'agit de "rencontrer" le texte. De recevoir ce qu'il donne, d'y chercher et d'y construire des relations et, ainsi, de lui conférer du sens. Cette lecture prend la forme d'une écriture aux allures parfois poétiques. De nombreuses oeuvres picturales viennent s'intercaler entre les textes. Elles les enluminent, les enrichissent comme autant de lieux d'inspiration. Cet ouvrage s'inscrit dans la continuité des deux précédents : Dire saint Jean (2018) et Matthieu Dire Dieu (2020).