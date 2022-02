Le sol, la terre et les champs. Pour retrouver une agriculture saine

L'agriculture est aujourd'hui dans une impasse. L'intensification n'a pas été capable d'arrêter la famine, mais elle a épuisé des millions d'hectares de sol et dégradé la qualité nutritive des aliments. Fondée sur une conception très réductrice du sol vu comme un support inerte, l'agronomie n'a pas su développer une agriculture durable. S'appuyant sur les expériences réussies d'autres formes d'agriculture et sur les dernières recherches en microbiologie du sol, Claude et Lydia Bourguignon proposent une nouvelle voie pour l'agriculture du XXIe siècle. L'agrologie, science de l'agriculture écologique, est fondée sur une perception fine des relations complexes qui unissent le sol, les microbes, les plantes, les animaux et l'homme. Elle développe l'usage de nouvelles espèces, déjà sélectionnées par la nature, pour leur aptitude à restructurer les sols, à récupérer les engrais lessivés par les pluies et à pousser sur des sols pauvres ou arides. La paysan, aujourd'hui exploitant agricole, doit devenir un véritable agriculteur et, pour la première fois dans l'histoire, cultiver la terre sans l'éroder, en l'aimant et en la respectant comme l'être vivant qu'elle est.