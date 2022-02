ECN référentiel de médecine vasculaire et de chirurgie vasculaire. 3e édition

Le CEMV (Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire) et le CFCVE (Collège Français de Chirurgie Vasculaire et Endovasculaire) proposent la troisième édition du Référentiel de Médecine Vasculaire et de Chirurgie Vasculaire, entièrement révisée et conforme au programme 2020. Ergonomique, clair et synthétique, ce référentiel est un instrument d'apprentissage, d'entraînement et d'auto-évaluation complet et pratique. Son objectif est de mettre à disposition des étudiants du DFASM (Diplôme de formation approfondie en sciences médicales) les connaissances de rang A et rang B établies par la Réforme du second Cycle (R2C) en lien avec les fiches LiSA pour la préparation des ECNi. Chaque chapitre est enrichi d'exercices élaborés selon la nouvelle docimologie et se clôt, comme dans l'édition précédente, par une fiche synthétisant les principales idées force avec une illustration didactique qui jouera un rôle de facilitation graphique.