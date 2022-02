Géographies du germain. Les études nordiques à l'Université de Strasbourg 1840-1945

Les Alsaciens sont-ils germains ou celtes ? Les études nordiques ont été au centre de ce débat. En effet, depuis la naissance de la philologie comparée, les pays nordiques, et en particulier l'Islande, ont souvent été décrits comme les berceaux et les conservatoires de la germanité. Le présent ouvrage retrace ces enjeux, dans les travaux de chercheurs strasbourgeois qui se sont consacrés à l'étude du Nord entre les années 1840 et 1945, un siècle en l'espace duquel l'université est devenue deux fois allemande, et redevenue deux fois française.