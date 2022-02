Se lancer dans les métiers de bouche. Les métiers de bouche évoluent... profitez-en !

Comment profiter des nouvelles opportunités offertes par l'évolution des métiers de bouche ? Pour créer son activité... Pour trouver un emploi... Voici toutes les réponses et éléments d'informations. 1. Quelles sont les opportunités existantes pour se former et accéder aux métiers de bouche - L'évolution des choix de formation - Les formations classiques aux métiers de bouche - Les autres parcours de formation pour accéder à la profession - L'évolution de l'offre et des besoins de formation 2. Les opportunités offertes par l'évolution des métiers de bouche - La restauration gastronomique - La restauration rapide - La cuisine à thème : une cuisine spécialisée ouverte sur le monde - La cuisine dans un environnement modifié - Les opportunités offertes par l'activité de traiteur et ses variantes 3. Les opportunités offertes par le développement de nouveaux concepts et de nouvelles formules dans ces métiers - La cuisine de rue - Les cours de cuisine et la cuisine à domicile - Le mélange des genres : manger et dormir dans un même lieu 4. Les autres métiers de bouche : bar & boissons, entrées & desserts, pain & pâtisseries... - Les perspectives offertes par le métier de barman - Les perspectives offertes par le métier de boulanger et de pâtissier - Le métier de boucher et de poissonnier - Le métier de chocolatier/confiseur - Les perspectives offertes par le métier de sommelier