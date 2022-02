Sois ce que tu es

L'essence de l'enseignement de Ramana Maharshi en vingt et un thèmes. Chaque ouvrage des enseignements de Ramana Maharshi est un événement pour les chercheurs de vérité. Celui-ci contient l'essence de son enseignement et réunit des enseignements parfois déjà traduits en français, et pour d'autres des enseignements encore inédits en France. Sa particularité est son organisation thématique, qui ravira toutes les personnes qui suivent les enseignements de Ramana Maharshi. Vingt thèmes y sont ainsi développés : La nature du Soi ; La conscience du Soi et l'ignorance du Soi ; Le jnani ; La recherche du Soi : théorie ; La recherche du Soi : pratique ; La recherche du Soi : idées fausses ; S'abandonner ; Le Guru ; Silence et sat-sanga ; Méditation et concentration ; Mantra et japa ; La vie dans le monde ; Le yoga ; Le samadhi ; Visions et pouvoirs psychiques ; Difficultés et expériences ; Les théories de la création et la réalité du monde ; Réincarnation ; La nature de Dieu ; Souffrance et morale ; Karma, destinée et libre-arbitre. L'ouvrage est complété par une bibliographie très complète, un glossaire et un index thématique. Les enseignements extraordinaires de Sri Ramana Maharshi(1879-1950), maître indien " libéré vivant " qui enseigna l'Advaita Vedanta, continuent de toucher la vie d'innombrables chercheurs de vérité, et sa vie reste une source d'inspiration. A l'adolescence, il réalisa le Soi par un acte spontané d'examen de soi, sans effort conscient ni formation spéciale dispensée par un enseignant. Il quitta alors sa famille (à Madurai) en 1896 et se rendit à Arunachala (Tiruvannamalai), la montagne sacrée de Shiva, où il vécut en tant que sage renonçant dans un état de réalisation du Soi continuel pendant cinquante-quatre ans, jusqu'à son Mahanirvana en 1950. Le message central de Sri Maharshi est que la connaissance du Soi n'est pas une chose nouvelle à acquérir. Il s'agit seulement de prendre conscience de son propre état naturel d'Etre pur à travers la recherche du Soi, connue sous sa forme la plus épurée dans la question : " Qui est je ? ", ou " Qui suis-je ? ". David Godman, qui a réuni ces enseignements, vit à Tiruvannamalai depuis 1976 où il étudie et pratique l'enseignement de Sri Ramana Maharshi. Il a été bibliothécaire à l'ashram de Sri Ramana Maharshi et rédacteur du Mountain Path, revue diffusant l'enseignement de Sri Ramana.