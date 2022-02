La chute finale. L'Occident survivra-t-il ?

Choc des civilisations, ou mondialisation heureuse ? Aveugle, l'Occident s'est fourvoyé. Il a tourné le dos aux valeurs qui étaient les siennes depuis des siècles, et avaient construit son hégémonie sur le monde et sa prospérité. Il a sombré dans le déni de la réalité du monde poussé par ses élites corrompues et incapables. Non, les autres peuples ne veulent pas suivre un Occident dans son entreprise d'unification de la planète. Mieux même, ils fourbissent leurs armes depuis des décennies contre l'Occident dont ils veulent se venger. Aujourd'hui, ces adversaires sont là, déterminés, souverains, largement renforcés après trente ans de mondialisation qui leur ont offert sur un plateau les armes pour nous combattre. La crise du covid leur a apporté la démonstration de la veulerie et de l'irréalisme de ses élites toujours arc-bouté sur le mythe de la mondialisation heureuse. Nul doute qu'ils vont à présent exploiter la situation pour porter un coup fatal à notre civilisation.