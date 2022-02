Dans l'enfer du trafic animal. 23 ans au coeur de la cellule anti-trafic

En janvier 1992, Brigitte Piquet-Pellorce accepte la proposition de la présidente de la SPA de rejoindre l'association et d'y créer une cellule anti-trafic afin de lutter, dans un premier temps, contre les vols de chats et de chiens pour les laboratoires, puis pour combattre le trafic des animaux de compagnie. Des milliers de commerçants animaliers travaillent dans l'illégalité avec la bénédiction, voire la complicité des pouvoirs publics. Des milliers de chiennes sont détenues dans des usines à reproduction, véritables machines à faire des petits, maltraitées et usées par les proxénètes cynophiles. Des milliers de chiots sont arrachés trop jeunes à leur mère, transbahutés sur les routes d'Europe, bourrés d'antibiotiques pour arriver sans trop de casse à destination d'où ils sont vendus, de préférence, à flux tendu. Non socialisés, souvent malades, laissés sans soins, harcelés toute la journée au travers des vitres des animaleries, générant des troubles de comportement de plus en plus fréquents, ils sont perdus dans un monde dont ils n'ont pas les codes. Des milliers de ces animaux engorgent les refuges des associations de protection animale qui sont devenues, malgré elles, le service après-vente de ces marchands de vie. Brigitte Piquet-Pellorce raconte 23 ans de lutte, de procès, de scandales, et, au-delà, dévoile la face sombre de l'homme.