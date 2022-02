La pauvreté, une fatalité ?

Le 9 juillet 1849, Victor Hugo, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, lançait un vibrant plaidoyer dans lequel il affirmait sa volonté et la nécessité d'éradiquer la pauvreté. 170 ans, et quelques milliers de discours plus tard, 10 millions de français vivent toujours sous le seuil mondial de pauvreté. Rien n'aurait donc changé ? La pauvreté serait une fatalité ? Dans la cinquième puissance économique, culturelle et historique mondiale, qui sont les pauvres ? Où vivent-ils ? Qu'est-ce qu'être pauvre au quotidien ? Existe-t-il un portrait-robot du pauvre au XXIe siècle ? L'auteur trente de répondre à ces questions en prenant à bras le corps phantasmes, idées fausses, statistiques et réalité quotidienne de ceux qui affrontent la pauvreté. Il interroge également notre mode de développement, notre sens de la solidarité, nos dispositifs sociaux, les valeurs républicaines que nous portons et notre regard réel sur la pauvreté. Et si la vraie richesse d'une société ne se calculait pas en points de PIB mais dans sa faculté à assurer un avenir serein à toutes et tous ?