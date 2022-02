Sectes & Sociétés secrètes. L'histoire des Ordres secrets à travers les âges

Sectes et sociétés secrètes dresse un panorama des organisations les plus dangereuses, folles et puissantes qui avancent à visage masqué depuis la nuit des temps. Découvrez les sectes de la fin du monde, telles que les Taiping, dont les croyances apocalyptiques déclenchèrent une violente rébellion en Chine impériale. Apprenez-en plus sur les terrifiantes sectes suicidaires. Poursuivez votre immersion au coeur d'organisations contemporaines comme la famille Manson, coupable de nombreux homicides, puis remontez le temps jusqu'aux origines d'ordres clandestins antiques. Concluez votre voyage par une enquête sur les sociétés secrètes contemporaines, preuve que ces dernières sont loin d'appartenir au passé.