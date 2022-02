Roger Maudhuy emprunte à diverses disciplines pour raconter le loup sous toutes ses coutures. Ainsi, Vivre avec le loup propose plusieurs regards croisés : celui du zoologue, pour évoquer le loup, son comportement, son mode de vie, celui du linguiste et du toponymiste, pour conter les mots, patronymes et expressions liés au loup, celui du mythologue et de l'historien, pour rapporter la vision du loup qu'avaient nos ancêtres, celui du folkloriste et de l'historien pour évoquer le folklore autour du loup et de son avatar, le loup-garou, celui de l'enquêteur contemporain, pour aborder le retour du loup et celui de l'anthologiste pour relire quelques écrits littéraires sur le loup. L'ouvrage s'interroge également sur la façon dont les éleveurs vivent avec le loup d'un pays à un autre. Roger Maudhuy va à l'encontre de nombreuses idées reçues en démontant les mythes et les croyances autour de ce canidé mal connu et mal aimé.