Le tibetain parlé : exercices pratiques. Volume 1, En réalité augmentée

Cet ouvrage vise à l'acquisition pratique des bases de la langue tibétaine parlée et écrite dans la diaspora. Il s'adresse aux grands débutants et s'appuie sur le Manuel de tibétain de Nicolas Tournadre et Sangda Dorje (L'Asiathèque, 2009), qu'il complète par de très nombreux exercices d'utilisation de la langue dans des situations de communication de la vie quotidienne. En réalité augmentée. Il compte douze leçons structurées autour d'objectifs de communication et de points grammaticaux et des exercices. Des enregistrements sont disponibles pour les dialogues et certains exercices "