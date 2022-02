Papa ! Maman ! Ne me tuez pas

Ce livre ne vient pas juger les femmes et les hommes, mais les informer et les aider à devenir plus conscients et responsables de la grandeur de l'amour humain. Une femme qui aime la vie fait de son sein un tabernacle d'amour, mais celle qui refuse d'aimer en fait une chambre mortuaire pour son enfant et pour son avenir de femme et de mère frustrée et désabusée souvent pour longtemps. Ce livre désire redonner aux femmes et aux hommes, tombés sur le chemin, l'espérance de l'amour divin qui pardonne au pécheur, permettant à tout être de reprendre le chemin de la vie dans la joie de la réconciliation avec Dieu. Et dans la paix de son amour retrouvé, devenez maintenant avec Lui, les défenseurs de la Vie.