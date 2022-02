Races de poules et de coqs de France

La France possède un cheptel avicole important : un des plus importants au monde. Les noms de nos races de volailles rappellent, pour la plupart, nos régions, nos départements et nos villes : Aquitaine, Cotentine, Gâtinaise, Meusienne, Lyonnaise, Mantes... Lieux où elles sont nées. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ces races étaient élevées par des professionnels du secteur. Malgré leurs qualités indéniables de chair et de ponte, elles ont été abandonnées au profit de races créées pour la production. Ce sont des éleveurs amateurs qui ont maintenu ce patrimoine génétique. Heureusement, car, actuellement, on assiste à un regain d'intérêt de la part de régions, d'associations, de particuliers qui veulent de nouveau élever leur race locale. Les professionnels y voient une façon de proposer des produits de qualité et les particuliers sont attachés à ces espèces qui leur permettent d'avoir un oeuf par jour et de gérer leurs déchets de façon très économique et propre. Cet ouvrage présente les 43 races de coqs et poules homologués en France, chacune existant souvent en plusieurs coloris de plumage et la plupart aussi en version naine. Ces races sont classées par ordre alphabétique : cela facilitera les recherches du lecteur. Et pour chaque race, l'auteur présente : son origine et son histoire, sa dynamique, l'essentiel de son standard, les particularités de son élevage et son utilisation.