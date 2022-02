Mel et ses abeilles. Les défis de l'apiculture aujourd'hui

Les abeilles jouent un rôle clé pour la biodiversité et notre alimentation. Leur protection est l'affaire de toutes et tous, mais les premiers concernés sont les apiculteurs qui vivent avec elles, et même grâce à elles pour les professionnels comme Mel, l'héroïne de cette BD. Les apiculteurs et les amoureux des abeilles découvriront l'aventure collective de Mel, apicultrice, et des scientifiques de PrADE, les deux s'unissant pour la protection des abeilles. Mel doit relever de nombreux défis dans son quotidien : éviter que ses abeilles meurent, lutter contre le parasite varroa, améliorer ses techniques d'élevage... Pour l'aider à relever ses défis, elle est en dialogue permanent avec les chercheurs et chercheuses de l'équipe PrADE (Protection des abeilles dans l'Environnement). Elle interroge les scientifiques, parfois les bouscule. Quant à eux, les scientifiques lui détaillent leur démarche, construite pas à pas, reposant sur un savoir pluridisciplinaire, pour l'accompagner et trouver ensemble des solutions.