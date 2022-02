Conduire son troupeau de vaches laitières

La production laitière est l'un des piliers de l'agriculture française avec plus de 70 000 éleveurs qui répondent à des objectifs élevés en matière de : - fertilité des animaux, - santé du troupeau, - alimentation saine, efficace et rentable, - amélioration génétique - production de qualité et performante - ... Ce guide pratique répond aux préoccupations quotidiennes des éleveurs et les aide à améliorer leurs pratiques sur : - l'entretien des matériels de traite, - l'aménagement des bâtiments, - la mise au point d'un système fourrager