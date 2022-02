Le manuel pratique de l'astrologie. Utilisez le pouvoir des planètes pour réaliser vos objectifs

Un magnifique livre pour déchiffrer les messages des astres Nous sommes tous directement reliés au cosmos. Comme nous l'enseigne l'astrologie, " ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ", c'est-à-dire que les événements qui ont lieu dans les cieux reflètent notre vie intérieure, et vice versa. Ainsi, au moment de votre naissance, les planètes et les astres étaient alignés dans une configuration qui vous est propre. Cet agencement des planètes renferme la carte énergétique de votre âme et des énergies qui vous accompagnent. Ce guide, qui présente les fondements de l'astrologie, vous apprendra à déchiffrer et à comprendre les vibrations qui vous entourent et les messages qu'elles véhiculent. Etes-vous prêt à vous connecter au cosmos et à découvrir la carte astrale de votre âme ? Alors, profitez du voyage !