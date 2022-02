Le manuel pratique du chamanisme. Découvre les rituels, cérémonies, et soins chamaniques

Pratiquez le chamanisme pour développer votre intuition, accéder à votre conscience supérieure et établir un contact direct avec l'énergie cosmique Le chamanisme, tradition ancestrale, est une technique psycho-énergétique pour se connecter aux mondes invisibles et accéder à son être intérieur. Ce guide propose des rituels chamaniques, accessibles à tous, que vous pouvez pratiquer chez vous ou dans la nature. Ces exercices intègrent des outils précieux : cristaux, pierres, huiles essentielles, plantes... A mesure que vous cheminerez sur la voie chamanique, vous développerez votre intuition, découvrirez vos dons et aurez accès à votre conscience supérieure. Vous établirez un contact direct avec l'énergie cosmique, source d'informations, de conseils et de guérison. L'expérience chamanique est puissante. C'est une union sacrée avec la nature, une métamorphose intérieure pour renaître à la vie et la célébrer dans tous ses aspects.