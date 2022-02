Aimer sa vie... plus que jamais

Un superbe coffret pour enfin aimer sa vie ! Pratiquer la pleine présence, c'est être en connexion totale avec tout ce qui existe. C'est vibrer au diapason du monde, de son entourage et de soi-même, en tirant profit de chaque moment que la vie nous a généreusement offert. Les 63 cartes magnifiquement illustrées de ce coffret vous livrent des messages puissants et bienfaisants. Lisez-les attentivement, imprégnez-vous-en, et la pleine présence illuminera votre chemin de vie. Vous vivrez dans l'ouverture, l'accueil et l'acceptation, et ne craindrez plus d'ouvrir votre coeur.