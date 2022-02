Anatomie et pilates

Un magnifique guide illustré sur la méthode Pilates pour assouplir son corps en profondeur, améliorer sa respiration et soulager les douleurs La technique Pilates est une forme de gymnastique douce visant à corriger les mauvaises postures et à développer le corps de façon harmonieuse. Elle propose une série d'exercices basés sur une respiration profonde et destinés à renforcer le tonus musculaire, étirer la colonne vertébrale, assouplir les articulations et augmenter la conscience corporelle. Dans ce guide vous découvrirez : - Un aperçu de l'origine, du développement et des principes de base du Pilates. - Les nombreux bienfaits de cette discipline : réduction du stress, amélioration de la concentration, soulagement de la douleur, élimination des toxines... - Plus de 50 exercices détaillés étape par étape et répartis en 3 niveaux : débutant, intermédiaire et confirmé. - Des photographies et des dessins anatomiques permettant d'identifier les muscles en action. - Des QR Codes reliés à des vidéos pour visionner l'ensemble des exercices. En pratiquant la méthode Pilates, vous affinerez votre silhouette, gagnerez en souplesse et ressentirez un mieux-être profond et durable.