J'utilise mon tarot

Vous venez de recevoir un tarot (de Marseille ou autre) ou projetez d'en faire bientôt l'acquisition ? Ce petit livre vous apporte tous les savoirs nécessaires pour passer très vite à la pratique, aiguiser votre intuition et développer votre sensibilité et vos connaissances. Vous trouverez au travers de ces pages tout ce qu'il faut savoir sur : l'histoire du tarot ; la signification des 22 arcanes majeurs ; les clés de lecture pour les arcanes mineurs ; les méthodes de tirage pour savoir comment le consulter (pour vous-même et pour autrui).