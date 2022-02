Les celtes et les druides. Connaître et comprendre les légendes, les traditions et la culture celtique

Cet ouvrage revisite le monde celte, au travers de son histoire réelle, de sa science ésotérique, de son art, de sa spiritualité et des différents symboles qui le représentent. Richard Bessière nous rend accessible cette culture étonnante et ses mythes : récits et légendes, culte de la nature, condition féminine, mystère des mégalithes, art de la guerre, druidisme... Il nous apporte dans ce livre un enseignement essentiel pour comprendre, au travers de l'histoire vécue et des légendes, qui sont les Celtes d'aujourd'hui.