Codex borbonicus mini

LE LIVRE Parmi les quelques codex de tradition aztèque retrouvés, le Codex Borbonicus compte parmi les plus précieux. Témoignage essentiel de la civilisation du Mexique ancien, il a été acquis par l'Assemblée Nationale en 1826, d'où son nom de Borbonicus - en référence au palais Bourbon où il est désormais conservé. Daté du début du XVIe siècle, il présente les trois grands cycles temporels du calendrier aztèque : Le tonalpohualli, "le compte des jours-destins" et ses 260 jours ; le xiuhpohualli et le xiuhmolpili, correspondant au siècle mexicain. Ecrit par les plus grands spécialistes de la culture mésoamércaine sous la direction de Sylvie Peperstraete et José Contel, ce livre richement illustré offre les clés de compréhension de cet extraordinaire chef-d'oeuvre.