Baux commerciaux 2022. L'essentiel de l'actualité - L'essentiel de l'actualité. L'essentiel de l'actualité

Un commentaire pratique de l'actualité juridique des Baux commerciaux de 2020 et 2021 - Le guide pratique des relations entre bailleur et locataire - Intègre les jurisprudences COVID (contentieux du paiement des loyers...) - Des conseils pratiques de l'auteur en tête des fiches commentées : "à retenir", "en pratique"... - A destination des commerçants, des gestionnaires de centres commerciaux ou des propriétaires de locaux Ce tout nouvel ouvrage met en lumière l'actualité qui a marqué la matière ces deux dernières années. Près d'une centaine d'arrêts sont analysés et commentés de façon claire et pédagogique par des spécialistes, faisant de cet ouvrage l'outil indispensable pour l'ensemble des professionnels, bailleurs comme utilisateurs. Vous accédez notamment à : - l'essentiel de l'actualité législative et jurisprudentielle depuis 2 ans ; - l'analyse des décisions commentées commentées et les enseignements à en tirer.