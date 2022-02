Je suis Nathalie

Adoptée lorsqu'elle était toute petite, l'auteure raconte son histoire sous forme de scènes thématiques. Une vie ordinaire, au sein d'une famille modeste et travailleuse en Ardèche. Une enfance parfois douloureuse, et pourtant paisible et riche de bons moments. Puis le mariage et les enfants et un parcours professionnel avec des rebondissements. Et un jour, le désir d'en savoir plus sur sa mère biologique... Une vie empreinte de la confiance en Dieu, discrète, mais solide