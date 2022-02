Retenez-nous. Ou on fera un malheur

L'actualité passée au crible par Willem, dernier appel ! Dans cette nouvelle compilation de ses meilleurs dessins parus dans la presse en 2020 et 2021, Willem, son oeil aguerri et son trait incisif, épluchent l'actualité, et pour la dernière fois, car la maître a décidé de prendre une retraite bien méritée ! De confinements en couvre-feux, de djihadisme aux débordements de Poutine et Erdogan, de Macron et Le Pen à la course pour les voix de l'extrême-droite pour le présidentielle 2022, les sujets n'ont pas manqué à Willem pour finir en beauté une carrière de l'un des plus grands dessinateur de presse ! Et on vous prévient, fidèle à lui-même, il ne retient pas ses coups, quitte à faire un malheur !