Jean-Richard Haeusser. Architecte en Cheff de la Fondation de l'Oeuvre Notre-Dame

Dernier Architecte en Chef de la Fondation de l'Oeuvre Notre-Dame dans son statut originel, il aura consacré plus de 30 années de sa vie professionnelle aux travaux de restauration et d'entretien de la Cathédrale de Strasbourg, et plus particulièrement, la restauration de la tour de Gustave KLOTZ, laissant ainsi son empreinte dans l'histoire de la Cathédrale. Doté d'une grande sensibilité artistique, il s'adonne à la peinture, le dessin, la sculpture et la création sous toutes ses formes. Joëlle et Richard HAEUSSER collectionnent les jouets de "tous les temps" Leur passion commune est sans limite, et leur collection innombrable et variée. Ils participent à de nombreuses expositions françaises et européennes. Le couple sera à l'origine de la Fondation "LA NEF DES JOUETS" à Soultz (Haut-Rhin), qui abritent les trésors de leur collection.