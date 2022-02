Colmar et ses environs à la belle époque vus par R.Kunz et G.Raess

Parmi les artistes colmariens du XIX° et du début du XX° siècle, Reinhard Kunz et Georges Raess occupent une place particulière. Ils furent de la dernière génération de " l'Ecole de Colmar ", qui à partir du début du XIX° produisit de nombreux artistes, dont certains mirent leur savoir-faire au service de l'industrie textile et des éditeurs de lithographies. Tel ne fut pas le cas de Kunz et de Raess, qui pratiquèrent l'art pour l'art. Nous présenterons d'abord l'oeuvre de Kunz. Puis nous montrerons des oeuvres de Raess, qui fut un proche de Kunz.