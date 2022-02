C'est l'histoire d'un duo singulier, formé par Jules et Charlie, une jeune adulte et un ado taciturnes. Charlie est un adolescent caractériel délaissé par sa mère - le père est absent - qui doit s'occuper de sa petite soeur malade, opérée en province : pas question pour elle de voyager avec son fils, exclu de son collège pour une semaine ! Elle le confie donc à son demi-frère, Jules, un ingénieur en informatique solitaire et peu à l'aise avec les autres - en particulier les jeunes femmes. D'abord réfractaire à l'idée de mettre un pied dans le vaste appartement aseptisé de cet oncle qu'il connaît à peine, Charlie trouve son bonheur avec l'ordinateur luxueux de Jules - l'outil idéal pour jouer aux jeux-vidéos jours et nuits. Mais les premiers jours de vie commune s'avèrent compliqués : leurs rapports sont distants et brefs, quand ils ne sont pas conflictuels. Pourtant, au fil des jours, ils apprendront à se connaître - d'abord par contrainte, puis par envie - dans un quotidien à la fois ordinaire et inattendu. Grâce au soutien d'une collègue de travail, Jules parviendra à amadouer Charlie - ou bien est-ce le contraire ? - mais aussi à sortir lui-même un peu de sa carapace et à aller se confronter à L'Avis des autres... Une chronique douce et drôle, sur deux solitaires qui, confrontés l'un à l'autre, s'ouvrent au monde mais aussi à eux-mêmes.