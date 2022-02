Le frère cadet d'Hervé est mort. Une cérémonie publique est organisée un mois plus tard, en présence de nombreux hommes politiques et de francs-maçons. A la sortie, Hervé retrouve son ami Olivier qui l'interroge quant à l'appartenance du défunt à la franc-maçonnerie. Au fil de leur échange, les deux hommes en viennent à se poser la question de ce que recouvre le concept de spiritualité et de son lien avec la conscience de la mort ? Il décident de chercher ensemble la réponse à cette question et d'en faire une bande dessinée. Y répondre comment ? En recueillant les points de vue de plusieurs " professionnels " issus de religions et de courants de pensées différents. Et Dieu dans tout ça présente donc les visions croisées d'initiés spirituels, tout à la fois dans leur singularité mais aussi leur universalité. En fonction des sensibilités de chacun, leur discours est accompagné d'un récit, d'une prière, d'un conte ou d'une légende, qui permet d'imager leur mode de pensée, leur foi, et autravers, leur coneption de la spiritualité.