Chien hurlant

" C'est bon je filme, vas-y. " Andréas est connu sur internet sous son pseudo : Tyler D. Dans ses vidéos de tape, comme il les appelle, il se bat contre d'autres adolescents, et fait grimper sa cote de popularité sur les réseaux à chaque nouveau passage à tabac qu'il partage. Entre une brutalité qui l'habite déjà et le retour au sein du foyer d'un père al­coolique, Andréas va laisser sa colère prendre le dessus et les poings parler pour lui : contre les inconnus, les cama­rades, les amis. Une seule lueur d'espoir : un oncle no­made et marginal, vivant avec les gitans, qui va tout mettre en oeuvre pour l'aider à trouver son chemin. Il va tenter de combattre la violence par la bienveillance, et par­tager avec son neveu ce qui l'a lui-même sauvé au même âge.