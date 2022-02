Mon cahier pour une ménopause épanouie. Des solutions concrètes et naturelles pour dire adieu aux bouffées de chaleur et compagnie

Les réponses à vos questions sur la ménopause ; des solutions concrètes et naturelles pour franchir sereinement cette étape. Chaque année en France, 430 000 nouvelles femmes sont ménopausées, franchissant cette étape naturelle du cycle féminin qui marque le terme de la fertilité. Beaucoup se sentent isolées en cette période, alors qu'elles ont de nombreuses inquiétudes et n'ont généralement plus qu'une envie : oublier ce corps qui se modifie et semble ne plus fonctionner aussi bien qu'avant. Pourtant, la ménopause est une opportunité pour se le réapproprier et en prendre soin. A travers des informations simples, des tests, des exercices pratiques et plus de 50 recettes naturelles de soins et de beauté, ce cahier accompagne les femmes en répondant à leurs interrogations et en leur proposant des clefs concrètes à mettre en oeuvre pour vivre une ménopause sereine et épanouie. Quelle alimentation pour rester en forme et ne pas prendre de poids, stimuler les hormones du bien-être par des gestes simples, mettre en place un contexte favorable au sommeil, mieux traverser les émotions qui nous assaillent, réduire les bouffées de chaleur... Ce guide donne des réponses faisant appel aux techniques et aux soins naturels tels que les tisanes, les huiles essentielles, la phytothérapie, la lithothérapie, la réflexologie, la cohérence cardiaque, la respiration basifiante, le yoga, etc.