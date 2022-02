Plantes sauvages en vins, sirops, jus & liqueurs. 60 plantes et baies à glaner dans la nature ou au jardin, et les recettes pour les savourer

Le temps d'une balade ou au coeur de votre jardin, renouez avec la nature et retrouvez le geste ancestral du glaneur en cueillant les plantes et les baies sauvages comestibles pour en faire de savoureuses boissons à déguster en toutes saisons. Deux livres en un : un guide de reconnaissance des plantes + un livre de recettes. Grâce aux 60 fiches d'identification et à leurs 200 illustrations, vous reconnaîtrez sans vous tromper les espèces à récolter : description précise, époque et lieux de cueillette, partie à récolter, méthode de conservation... Rien n'est oublié. Laissez-vous tenter et piochez parmi les 160 recettes concoctées par l'auteure pour réaliser liqueurs, vins, sirops, jus, limonades et bien d'autres préparations maison. Concentrant les bienfaits des plantes, elles sont non seulement délicieuses, mais regorgent de vertus pour la santé, tel le vin de sauge, tonique et antiseptique intestinal, ou encore la liqueur de sapin, excellente pour les bronches. Très pratique, chaque recette indique la liste précise des ingrédients et le matériel nécessaire, puis détaille la préparation étape par étape pour une réussite garantie ! Retrouvez également tous les conseils pour être un bon glaneur : législation, précautions à prendre, les bons accessoires, etc.