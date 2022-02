Citoyenneté(s) et démocratie

Les notions de citoyenneté et démocratie comportent une pluralité de sens et de conséquences. Cet ouvrage établit un dialogue entre plusieurs disciplines (philosophie, histoire, droit, sciences politiques et économiques, sciences de l'éducation) sur les contours de ces deux notions, centrales dans l'organisation de nos sociétés. Au-delà du simple constat de la crise de la représentation, il invite les chercheurs à s'interroger sur les débouchés souhaités ou espérés d'un renouveau de la démocratie au travers d'une citoyenneté plus active. A partir d'expériences historiques, se trouvent sollicitées plusieurs thématiques : la réalité du lien entretenue entre ces deux notions, la nature exacte du modèle démocratique projeté dans la refondation du lien, et les modalités envisagées pour le renouveau des mécanismes de participation des citoyens à la vie démocratique.