Demandes de restitution et avenir des collections muséales

Les demandes de restitution et de retour auxquelles sont confrontées les musées conduisent à s'interroger sur le sens de l'appartenance et de la gestion d'objets dont l'histoire est bien souvent complexe. Les collections sont-elles celles du musée, de l'Etat, d'un peuple, de l'humanité toute entière ? Les enjeux politiques, éthiques et les obstacles juridiques à un possible retour de certaines pièces vers leur territoire d'origine sont ici exposées. Les modalités d'un tel retour sont par ailleurs interrogées, et des solutions alternatives sont imaginées. Destiné à fournir des clefs de réflexion au lecteur, cet ouvrage correspond aux actes des deux journées d'études organisées à Paris Nanterre puis au musée du quai Branly - Jacques Chirac, dans le cadre du projet de la COMUE Paris Lumière Les biens communs, un outil juridique à aiguiser et en coopération avec le laboratoire DANTE de l'Université de Versailles Saint-Quentin, Paris-Saclay.