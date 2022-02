Le petit oracle des âmes amoureuses

L'auteure a créé ce Petit oracle des âmes amoureuses pour tout type de relation amoureuse, ou en devenir, si une personne fait vibrer votre coeur en secret. Il y a 55 cartes-messages pour connaître ce que pense l'autre personne, savoir où elle en est, quels messages elle aimerait vous dire, et avoir des réponses simples, claires, et précises sur la situation. Il est très simple d'utilisation, et vous donne des réponses immédiates. C'est un petit oracle puissant et très efficace. Si vous êtes célibataire, cet oracle capte la personne que vous pouvez rencontrer, ou qui vous est destinée, afin de savoir où en est cette personne dans sa vie, si elle vous recherche inconsciemment, si elle ressent un manque ou un vide, si elle est prête à votre rencontre, etc ... Il peut également vous servir à obtenir des réponses dans le domaine de vos relations amicales, et familiales, car cela touche également à l'affectif, même si les relations amoureuses restent son domaine privilégié. Ce Petit oracle des âmes amoureuses illuminera toutes vos réponses.