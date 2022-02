Le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves

40 cartes pour se connecter à la magie des sortilèges. Les symboles sont un langage universel dont certains inspirent l'humanité depuis la nuit des temps. Grâce aux 40 cartes de cet oracle, découvrez ces symboles et les sortilèges associés, d'époques et d'univers variés, celtiques, médiévaux, angéliques... et manifestez vos désirs les plus profonds, que vous soyez en recherche de protection, d'amour, de guérison, de chance, ou de clairvoyance.