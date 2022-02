METHODES PRATIQUES DE PURIFICATION. DES LIEUX, DES OBJETS ET DES PERSONNES

«Méthodes pratiques de purification» est un véritable mode d’emploi pour vous dégagez des mauvaises ondes. Oui, le mauvais oeil demeure plus que jamais d’actualité. Pour un regard haineux, une pensée polluante qui vous assaille à un moment où vous êtes en état de vulnérabilité, vous pouvez vous sentir mal à l’aise et vous sentir après comme charger. Certains n’hésitent pas à bombarder d’ondes extrêmement nocives votre lieu d’habitation, votre commerce ou votre entreprise qui périclite, si vous n’y prenez pas garde rapidement. Grâce à «Méthodes pratiques de purification» vous décèlerez et éradiquerez définitivement les pièges multiples, susceptibles de littéralement vous pourrir la vie. Livre facile à lire, c’est un véritable mode d’emploi que vous aurez en main pour vous débarrasser des ondes nocives de votre maison, quelle qu’en soit la nature et la source, purifier des objets «chargés». Avec des conseils pour une alimentation saine et équilibrée.