Les produits naturels pour entretenir votre maison

Les produits d'entretien ont envahi nos cuisines, salle de bains, w.c. et autres lieux de vie. Or, la majorité de ces produits industriels qui coûtent cher à l'achat nuisent parfois sur la santé et polluent abondamment. L'auteur de ce livre nous prouve qu'il existe pourtant des solutions nombreuses, peu coûteuses, faciles à utiliser et qui respectent l'environnement. Pour le nettoyage de la cuisine à la salle de bains, des chambres au salon, quantité de produits naturels que vous possédez chez vous pour la plupart, vous tendent les bras. Il ne tient qu'à vous de les utiliser à bon escient. La lecture de ce livre va vous faire découvrir une mine de possibilités pour nettoyer vitres, vaisselle, linge, carrelages, moquettes, meubles... désinfecter, détacher, déboucher la tuyauterie, récurer... Des dizaines et des dizaines d'idées pour le plus grand bien de la famille et de votre porte-monnaie.