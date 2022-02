La perversion narcissique. Le triomphe de l'emprise

La perversion narcissique est un concept et un mode de fonctionnement complexe. Le pervers narcissique est devenu l'emblème fourre-tout de tout sujet qui exerce une domination et une emprise sur un autre personne. Il a des troubles du caractère, il est quelque peu manipulateur et pique des crises de nerfs quand on n'est pas d'accord avec lui. Tous les psys s'en donnent à coeur joie pour taxer le conjoint ou mari de leur patiente de pervers narcissique, dès qu'il présente des signes ci-dessus. Un patient tyrannique, un peu manipulateur, rabaissant son conjoint lors d'une crise conjugale, ou exerçant une emprise sur lui, n'est pas un pervers narcissique. Les défenses perverses : l'emprise, la manipulation, le déni de l'altérité... peuvent se retrouver dans toutes les structures. Le pervers narcissique n'est pas le gendre idéal qui se transforme progressivement en démon tyrannique, caractériel et froid. Le diagnostic de pervers narcissique impose une élément fondamental : l'annexion (au sens militaire du terme) du psychisme d'un autre par le pervers, l'emprise. Et la perversion narcissique devient ainsi une perversion du lien.