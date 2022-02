Ecrans et apprentissages. Enjeux, avantages, risques

Le temps passé sur les écrans par les enfants préoccupe : ce livre fait le point sur les intérêts et les limites de leur utilisation, en toute objectivité. La question des écrans et de leur utilisation par les enfants et les adolescents est aujourd'hui au coeur des préoccupations - souvent anxieuses - partagées tant par les parents que par les enseignants, les professionnels de l'enfance, dont les psychologues. Parmi ces préoccupations, celle relative au poids des écrans sur les apprentissages et le comportement social des élèves est récurrente. Elle ouvre pourtant à des points de vue très contrastés, entre idéalisation des possibilités offertes par le virtuel et condamnation sans procès, y compris chez les scientifiques et les professionnels. Cet ouvrage s'attache à faire le point sur la question controversée des enjeux : entre intérêts et avantages, limites et risques, liés à la pratique des écrans, en classe et à la maison, individuellement et en groupe. Le bilan psychologique de l'enfant et de l'adolescent confronté à ces problématiques constitue un observatoire irremplaçable pour déplacer le curseur des comportements visibles vers les différentes nuances de la vie psychique de l'enfant et de l'adolescent dans le socius d'aujourd'hui.