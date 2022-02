Le théâtre musical au XXe siècle, une expérience politique

Au XXe siècle, le théâtre musical devient le lieu privilégié de nouvelles rencontres entre le théâtre et la musique. Ces expériences esthétiques cultivent une réflexion politique sur l'idéal démocratique dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Au coeur de l'élan moderniste qui anime le XXe siècle, l'expression "théâtre musical" devient l'étendard de nouvelles formes de rencontre entre le théâtre et la musique. Les collaborations rassemblant compositeurs et artistes de théâtre entendent présenter des oeuvres actuelles, qui balaient les modèles jusqu'alors dominants. A l'heure où les sociétés européennes sont ébranlées par les guerres mondiales et les modèles totalitaires, l'espace esthétique du théâtre musical se révèle propice à la réflexion philosophique et à l'expérimentation de systèmes qui visent la protection du politique.