Je demeure ta voix retenue : Hélène et René Guy Cadou

Nés en 1920 et 1922, René Guy et Hélène Cadou se sont rencontrés à travers la poésie. Par-delà le deuil, leurs oeuvres se répondent et s'éclairent mutuellement, ce qui invite à les considérer ensemble, en sortant d'une analyse qui a longtemps fait la part belle à la poésie du premier et présenté la seconde d'abord comme une muse. Il s'agit ainsi de lire Hélène Cadou "en liaison" avec René Guy, comme celle-ci semble nous y inviter : "Est-ce la poésie d'un autre en moi transmuée ? " A partir de cette question posée par la poétesse, l'ouvrage explore quatre thématiques communes aux deux oeuvres en dessinant entre elles un réseau de correspondances et d'échos. Il invite également à les replacer dans l'histoire du lyrisme au XXe siècle, des derniers feux "surromantiques" au "soupçon" d'une impuissance de la parole poétique. Ce volume est pensé parallèlement à l'exposition "Je demeure ta voix retenue" de la médiathèque Jacques-Demy de Nantes.